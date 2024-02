È stato reso noto il 6 febbraio che almeno 26 persone sono morte in scontri tra gruppi rivali in Sud Sudan, scrive la Reuters. Sale a più di 150 morti il bilancio delle violenze registrate nell’ultima settimana nelle regioni occidentali e nel territorio di Abyei, conteso dal Sudan. I conflitti non sono collegati, ma derivano dalla competizione per terre e risorse.