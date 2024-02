Al largo di Santa Barbara, in California, è stato fotografato per la prima volta in natura un neonato di squalo bianco (Carcharodon carcharias, nella foto). L’animale, probabilmente nato da poche ore, era lungo circa un metro e mezzo e completamente bianco. Questa caratteristica ha sorpreso i ricercatori, dato che di solito gli squali sono bianchi sul ventre e grigi sul dorso. Finora nessuno era mai riuscito a individuare la zona dove le femmine di squalo bianco vanno a partorire, scrive Environmental Biology of Fishes.