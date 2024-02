“Anche se siamo amanti dei cani non li conosciamo molto bene, in particolare non comprendiamo ancora le cause dell’aspettativa di vita”, spiega Kirsten McMillan del Dogs trust, un’organizzazione che si occupa del benessere dei cani.

Dopo averli suddivisi in categorie in base alle dimensioni e alla forma del muso, il team ha scoperto che i cani piccoli dal muso lungo di entrambi i sessi avevano l’aspettativa di vita maggiore, arrivando in media a 13,3 anni. Le razze di media grandezza con il muso schiacciato, invece, avevano il peggior risultato, con 9,1 anni per i maschi e 9,6 per le femmine. “Molte razze dal muso schiacciato, grandi e piccole, non se la cavano bene, come per esempio il bulldog francese, il San Bernardo e il presa canario”, dice McMillan. Si sa che questi cani hanno diversi problemi di salute, legati soprattutto alla respirazione, alla digestione e perfino al sonno, il che potrebbe spiegare la minore durata della loro vita.