Nel 2012 il fotografo Daniele Tamagni era andato in Africa spinto dalla curiosità di documentare gli Afrometals, i metallari del Botswana. In questo paese del sud del continente l’heavy metal cominciò a diffondersi negli anni settanta con la nascita del primo gruppo rock chiamato Nosey road, fondato da Ivo e Renato Sbrana. I due giovani erano figli di Giuseppe Sbrana, uno psicologo italiano che in Botswana aveva avviato il principale ospedale psichiatrico del paese. Per realizzare la sua serie, Tamagni era entrato in contatto con la terza generazione della famiglia Sbrana, che nel 2006 era passata dal rock al metal con il gruppo degli Skinflint. Tamagni ne ha ritratto i componenti, seguendoli nella loro vita quotidiana, evidenziandone lo stile e la personalità, grazie all’uso attento della luce e dei contrasti.

Non era il primo lavoro che il fotografo realizzava in Africa. Nel 2009 il libro Gentlemen of Bacongo (Trolley books) l’aveva fatto conoscere in tutto il mondo. La serie è composta da ritratti scattati ai sapeur, una “subcultura sartoriale” della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) dove sfoggiare con orgoglio completi eleganti di fattura occidentale dai colori molto accesi era una forma di critica verso il colonialismo belga e di disobbedienza civile al regime di Mobutu Sese Seko. Entrambi i lavori fanno parte della retrospettiva Style is life dedicata a Tamagni, morto nel 2017 all’età di 42 anni, ed esposta fino al 1 aprile a palazzo Morando a Milano. La mostra comprende novanta immagini tratte dai più importanti reportage realizzati dal fotografo, mettendo in luce il suo sguardo originale, in cui si mescolano fotogiornalismo, fotografia di strada e di moda, documentando la società e le tendenze di quegli anni.