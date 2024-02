Al senato i repubblicani e i democratici hanno trovato un accordo per stanziare nuovi aiuti militari e umanitari (circa 60 miliardi di dollari) all’Ucraina. Il piano prevede anche 14,1 miliardi per Israele e dieci miliardi per gli aiuti ai civili nelle zone di conflitto, compresi i palestinesi. Per essere approvato in via definitiva, il pacchetto deve passare anche alla camera. “ Lì i repubblicani hanno la maggioranza e sono contrari a sostenere l’Ucraina, influenzati dalle posizioni radicali di Donald Trump ( nella foto ), probabile candidato repubblicano alle presidenziali”, scrive il Washington Post.