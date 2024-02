Un mio amico ha scoperto per caso, per una gaffe commessa da una parente a una cena di famiglia, che in passato suo padre aveva avuto un’altra moglie. Quando gli ha chiesto perché non glielo avesse mai detto, il padre ha risposto esattamente come te: “Perché non volevo darti un cattivo esempio”. C’è però qualcosa che non torna: a me sembrerebbe un cattivo esempio, semmai, quello di restare accanto a qualcuno che non si ama più o, peggio, non allontanarsi da qualcuno che si comporta in modo violento. Raccontando alle tue figlie del precedente matrimonio gli farai capire che è importante saper riconoscere quando un rapporto sentimentale finisce e avere il coraggio di chiudere quel capitolo e andare avanti. Il divorzio non è mica un errore, è una conquista. Se tu non avessi potuto o voluto fare quella scelta, le tue figlie neanche sarebbero nate. L’illusione di perfezione che vuoi trasmettergli non credo sia utile alla loro crescita, mentre un racconto onesto sulla vita e l’amore sarà uno strumento prezioso da usare mentre si preparano a diventare donne consapevoli e indipendenti.

