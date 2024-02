Il ministro dell’interno Gérald Darmanin ha annunciato l’11 febbraio un piano di revisione costituzionale per limitare lo ius soli nell’isola di Mayotte: per avere la nazionalità francese, chi nasce in questo territorio dovrà avere genitori francesi. L’isola è un dipartimento d’oltremare di Parigi nell’oceano Indiano, tra Madagascar e Mozambico. L’obiettivo del ministro, che dovrà sottoporre il testo all’assemblea nazionale, è contrastare l’immigrazione irregolare, in particolare dalle vicine isole Comore. Dal 22 gennaio il movimento Forze vive organizza decine di blocchi stradali per protestare contro l’insicurezza dilagante, che attribuisce ai migranti. Secondo Le Monde “la soppressione dello ius soli a Mayotte è una misura chiesta dall’estrema destra che potrebbe avere conseguenze inaspettate”. ◆