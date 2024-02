Fisica I mirtilli (nella foto) appaiono blu, come le prugne e le bacche di ginepro, ma in realtà la loro buccia ha un pigmento rosso scuro. Secondo uno studio pubblicato su Science Advances l’aspetto delle bacche è dovuto a uno strato sottile di cera che riflette la luce blu e gli ultravioletti. Lo studio potrebbe essere utile per creare nuovi rivestimenti.