Il 14 febbraio, dopo la chiusura dei seggi, Prabowo Subianto, ex generale dell’esercito e ministro della difesa in carica, ha dichiarato di aver vinto le elezioni presidenziali indonesiane. I risultati definitivi arriveranno solo tra un mese, ma secondo le prime proiezioni Subianto potrebbe farcela al primo turno con quasi il 60 per cento dei voti. Subianto è sostenuto dal presidente uscente Joko Widodo (suo figlio era candidato alla vicepresidenza) e durante la campagna elettorale ha usato molto i social network per conquistare i voti dei più giovani (metà degli elettori ha meno di quarant’anni). Nella foto: sostenitori di Subianto. Jakarta, 10 febbraio 2024 ◆