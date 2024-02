A Cabrières, nel sud della Francia, è stato analizzato un sito ricco di fossili molto antichi. Secondo Nature Ecology and Evolution i fossili risalgono a circa 470 milioni di anni fa e appartengono ad animali marini (nell’immagine una ricostruzione). Sono ben rappresentati soprattutto gli artropodi, il gruppo a cui appartengono gli insetti. In alcuni casi si sono conservate tracce di tessuti molli, un evento molto raro. In origine il sito si trovava vicino al polo sud.