Nella foto, scattata intorno alle 9 di sera da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, il lato occidentale delle dune sabbiose è illuminato dal tramonto. La stazione spaziale internazionale offre una prospettiva unica per fotografare la Terra grazie alla sua orbita equatoriale inclinata, che permette di ottenere immagini in diverse condizioni di luce. In questo modo gli astronauti possono sottolineare caratteristiche che risultano più visibili a certe ore del giorno, soprattutto dettagli piccoli come le dune.