Biologia L’aroma del tè dipende in parte dalla varietà della pianta e in parte dai microrganismi presenti nel suolo, afferma uno studio pubblicato su Current Biology. Dalla comunità microbica naturale che vive sulle radici delle piante con aroma migliore è stata ricreata una comunità sintetica, che applicata sulle radici di piante del tè comuni (nella foto) migliora la qualità del prodotto.

Salute Un esame del sangue potrebbe aiutare a valutare il rischio di sviluppare la demenza in assenza di sintomi. Una ricerca pubblicata su Nature Aging ha preso in esame circa 1.500 proteine del sangue in più di 50mila persone. Quattro proteine sembrano essere legate allo sviluppo della demenza. I risultati dello studio dovranno essere confermati prima che l’esame possa essere usato per la diagnosi precoce.