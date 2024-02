Almeno 64 persone sono morte in un’imboscata della provincia di Enga, in Papua Nuova Guinea, dov’è in corso un conflitto tra gruppi tribali. L’attacco è avvenuto il 18 febbraio vicino a Wabag, a circa seicento chilometri dalla capitale Port Moresby, scrive The National. La polizia provinciale sostiene che tra le vittime ci sono molti mercenari, uomini che vagano per le campagne offrendosi di aiutare le tribù a regolare i conti con i loro rivali. Gli scontri tribali, spesso provocati da dispute territoriali o accuse di furto, sono frequenti in questa parte del paese, dove la popolazione è più che raddoppiata dal 1980, esercitando una pressione crescente sulla terra e sulle risorse naturali e intensificando le rivalità fra le tribù.