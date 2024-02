◆ Questa foto, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, è divisa in due dal fiume Paraná, che separa la città di Rosario a ovest dagli acquitrini della sua pianura alluvionale a est. L’immagine è stata realizzata con un obiettivo a lunga focale, che ha permesso di cogliere dettagli come le fattorie (in basso a sinistra), gli edifici della città, le chiatte fluviali e altre imbarcazioni. Il ponte Nuestra señora del Rosario, inaugurato nel 2003, è chiaramente visibile, come l’ombra che proietta sull’acqua sottostante.