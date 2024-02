Il parlamento albanese ha ratificato il 22 febbraio l’accordo con l’Italia per trattenere i migranti salvati da navi italiane in acque internazionali durante il periodo necessario a esaminare le loro domande d’asilo e, in caso, rimpatriarli. L’Albania tratterrebbe fino a tremila persone in due centri gestiti dall’Italia, a Shëngjin e Gjadër, per un mese. Secondo Al Jazeera potrebbero essere inviate in Albania 36mila persone.