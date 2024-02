Al di là della loro funzione decorativa e rappresentativa, i gioielli sono sfoggiati anche per questioni più personali, perché trasmettono per esempio “un’energia privata, un senso di potere illimitato”, spiega lo scrittore e critico musicale statunitense Daniel Levin Becker in un articolo uscito sul New York Times. Spesso molto vistosi, sono scelti anche per comunicare un’idea, una storia, una presa di posizione, attraverso un simbolo che in modo a volte provocatorio vuole arrivare al grande pubblico.