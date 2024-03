I paesi dell’Opec più un altro gruppo di stati guidato dalla Russia, la cosiddetta Opec+, prolungheranno i tagli alla produzione di greggio per altri tre mesi, dal 31 marzo fino al 30 giugno 2024, nella speranza di sostenere il prezzo del petrolio. Come spiega il Financial Times, la decisione è dovuta soprattutto all’Arabia Saudita e alla Russia. Negli ultimi due anni l’Opec+ ha ridotto l’estrazione di greggio di circa 2,2 milioni di barili al giorno, ma i prezzi sui mercati globali sono rimasti piuttosto contenuti, anche dopo l’esplosione della crisi del mar Rosso, dove le petroliere sono attaccate dalle milizie yemenite degli huthi. ◆