Dengue. Il cambiamento climatico e l’urbanizzazione favoriscono la diffusione della febbre dengue. La malattia è provocata da alcuni virus trasportati dalla zanzara Aedes aegypti, che ama il clima caldo umido e depone le sue uova nell’acqua stagnante. Secondo Nature nei primi due mesi del 2024 l’America meridionale è stata colpita dalla dengue in anticipo e in misura maggiore. Con più di 74mila casi da luglio, in Argentina è in corso la peggiore epidemia mai registrata. In Brasile i casi da gennaio hanno già superato il milione e la malattia si è diffusa anche nel sud del paese, dove normalmente il clima è troppo freddo. Le autorità sanitarie hanno avviato una campagna di vaccinazione, ma le dosi disponibili sono insufficienti. Nella foto: fumigazione a Brasilia, febbraio 2024.