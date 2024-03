◆ Le attività antropiche e il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di gas serra hanno alterato il ciclo dell’acqua. Sulla rivista Science un gruppo internazionale di ricerca analizza le conseguenze dell’attuale sistema di sfruttamento delle falde acquifere. Le risorse idriche del sottosuolo sono fondamentali per molte comunità: forniscono acqua potabile e sono usate per l’irrigazione delle colture. Il cambiamento climatico ha modificato il tempo necessario per ripristinare le riserve di acque sotterranee. Lo scioglimento dei ghiacciai ha cambiato il contributo delle acque sotterranee al flusso dei torrenti. Anche il disgelo del permafrost, il terreno perennemente gelato, ha alterato il flusso delle acque sotterrane, favorendo l’infiltrazione della pioggia e creando nuovi percorsi nel sottosuolo.