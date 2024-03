“Il 4 marzo il governo ha reso noto attraverso l’organo d’informazione statale CubaDebate di essersi rivolto al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per garantire ai bambini che hanno meno di sette anni il latte in polvere a prezzi sovvenzionati”, scrive la Reuters. È previsto a breve l’arrivo di una nave con un carico di 375 tonnellate di latte in polvere. Cuba attraversa una grave crisi economica.