“Nel suo discorso per l’apertura della sessione ordinaria del parlamento, il presidente Javier Milei ha confermato il 1 marzo che tra le varie misure per ridurre la spesa pubblica ci sarà anche la chiusura dell’agenzia di stampa statale Télam”, scrive il sito elDiarioAr. Secondo Milei, negli ultimi decenni l’agenzia è stata usata “come propaganda kirchnerista”, riferendosi ai governi peronisti di Néstor Kirchner e della moglie Cristina Fernández. Télam è stata fondata nel 1945 ed è l’unica agenzia del paese con corrispondenti in tutte le province. Ci lavorano più di settecento persone.