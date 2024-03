“La Corea del Nord non smette di sorprendere. Mentre è occupata a cancellare ogni riferimento all’unificazione con la Corea del Sud, porge un ramoscello d’ulivo al Giappone”, scrive The Interpreter. Tutto è cominciato all’inizio del 2024, quando il leader nordcoreano Kim Jong-un ha mandato al primo ministro giapponese Fumio Kishida ( nella foto ) un raro messaggio di solidarietà dopo il terremoto nella penisola di Noto. Kishida ha parlato allora della necessità di migliorare le relazioni tra i due paesi. La sorella di Kim ha invitato il premier giapponese a Pyongyang e ora Kishida sta supervisionando personalmente le discussioni con la Corea del Nord per provare a organizzare il vertice. La vicenda dei giapponesi rapiti dagli agenti segreti nordcoreani negli anni settanta e ottanta, e considerata chiusa da Pyongyang, rimane però uno scoglio.