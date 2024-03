Metano Secondo un rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), nel 2023 le emissioni globali di metano legate al settore dell’energia sono aumentate rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 120 milioni di tonnellate e restando vicine al record toccato nel 2019. Il metano è un gas serra molto più potente dell’anidride carbonica.

Rifiuti Secondo Nature è necessario affrontare in modo diverso l’obsolescenza delle infrastrutture energetiche in mare. “Molte delle 12mila piattaforme petrolifere e di gas offshore del mondo sono vicine alla fine del loro ciclo di vita”, scrive la rivista. Presto, inoltre, si dovranno dismettere le migliaia di pale eoliche installate a partire dal 2010. Ci sono più modi per smaltire queste strutture: possono essere rimosse completamente o parzialmente, oppure possono essere affondate o spostate. Gli effetti di queste procedure sugli ecosistemi e il rischio d’inquinamento non sono sempre chiari, quindi sarebbe necessario prevedere lo smantellamento già durante la fase di progettazione. Nella foto: turbine eoliche al largo dell’isola di Amrum, in Germania

Alluvioni Almeno 26 persone sono morte e undici sono disperse a causa delle alluvioni e delle frane dovute alle forti piogge che hanno colpito l’isola di Sumatra, in Indonesia.

Temperature In base ai dati dell’osservatorio europeo sul cambiamento climatico Copernicus, quello del 2024 è stato il mese di febbraio più caldo di sempre. La temperatura media dell’aria sulla superficie della Terra è stata di 13,54 gradi, 0,81 in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e 0,12 in più rispetto al record precedente, risalente al 2016. È il nono mese consecutivo a risultare il più caldo mai registrato. La temperatura media della superficie dei mari ha toccato un nuovo record assoluto di 21,06 gradi.

Tempeste Cinque persone sono morte nel sud della Francia e tre risultano disperse in Spagna a causa della tempesta Monica, che ha investito diversi paesi europei con forti venti e precipitazioni. Le intemperie hanno ostacolato il soccorso di cinque escursionisti dispersi in Svizzera, che sono poi stati trovati morti. ◆ Una forte perturbazione ha colpito la regione di Buenos Aires (nella foto), in Argentina, provocando almeno una vittima e la cancellazione di diversi voli.

Fulmini Una persona è stata uccisa e sei sono rimaste ferite da un fulmine che ha colpito un gruppo di escursionisti sul monte Vinicunca, in Perù.

