Zoologia Gli squali e le razze che vivono nella profondità degli oceani (nella foto un esemplare di Odontaspis ferox) sono minacciati dalla pesca intensiva. Queste specie hanno un ritmo di crescita e riproduzione molto lento, e sono quindi particolarmente vulnerabili allo sfruttamento eccessivo. Secondo uno studio pubblicato su Science, per evitare un crollo irreversibile delle popolazioni si dovrebbero imporre limiti di superficie e di profondità alla pesca.

Salute Episodi ripetuti di commozione cerebrale, come quelli frequenti in alcuni sport di contatto, possono provocare danni al cervello, scrive New Scientist. Fino a pochi anni fa le concussioni di lieve entità erano considerate relativamente innocue, ma studi recenti hanno dimostrato che anche i colpi leggeri possono avere conseguenze significative.