Il 31 marzo, in Italia, si passerà dall’ora solare a quella legale. Bisognerà spostare gli orologi un’ora avanti. Per alcune persone è una transizione difficile perché si perde un’ora di sonno, ma ci sono alcuni accorgimenti per facilitarla. Nei giorni precedenti, spiega il New York Times, gli esperti consigliano di dormire a sufficienza, anticipando gradualmente l’orario in cui si va a letto e ci si sveglia. Anche spostare a poco a poco l’orario dei pasti può aiutare a regolare il ritmo circadiano. Nei giorni successivi può essere utile esporsi il più possibile alla luce al mattino.