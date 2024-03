Da anni gli scienziati avvertono che effettuare lavaggi nasali con il tipo d’acqua sbagliato, come quella del rubinetto senza bollirla, può causare una rara infezione da Naegleria fowleri, un’ameba detta mangia cervello. Secondo un rapporto dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti, anche le infezioni da Acanthamoeba sarebbero collegate a questa pratica. L’Acanthamoeba è un genere di ameba che può provocare diverse infezioni gravi e, in casi rarissimi, colpire il sistema nervoso centrale con conseguenze anche mortali.