Un migrante bloccato dal filo spinato dopo aver attraversato il fiume Rio Grande, che separa Messico e Stati Uniti. A Eagle Pass, in Texas, il governo statale ha fatto posizionare container e filo spinato per rendere ancora più difficili gli ingressi illegali. Il Texas ha anche approvato una legge che consente alle autorità statali di arrestare e incriminare i migranti irregolari, poteri che in teoria spettano alle autorità federali. Il 19 marzo un tribunale federale ha bloccato temporaneamente l’applicazione della legge.