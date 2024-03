Caldo Il governo del Sud Sudan ha ordinato la chiusura di tutte le scuole del paese a causa di un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che potrebbero superare i 45 gradi. ◆ A Rio de Janeiro, in Brasile, la temperatura percepita ha toccato un livello record di 62,3 gradi. La temperatura reale era di 42 gradi.

Dati Negli ultimi anni è aumentata la quantità di dati relativi ai sistemi ambientali, raccolti dai satelliti e dai sensori terrestri. Lo studio degli oceani, delle acque di superficie e dell’atmosfera sta facendo grandi progressi proprio grazie ai cosiddetti big data. La maggiore disponibilità di dati ha reso possibile la costruzione di un “gemello digitale” di molti sistemi, cioè un modello computerizzato che ne simula il comportamento. “I gemelli digitali ci permettono di imparare dal passato, comprendere lo stato attuale e migliorare l’accuratezza delle previsioni future”, scrive Science. L’accuratezza di un gemello digitale non dipende solo dalla qualità dei dati, ma anche da quella dell’analisi su cui si basano. Nella foto: la Great bear rainforest, in Canada

Frane Due turisti stranieri sono stati uccisi da una frana causata dalle forti precipitazioni sull’isola di Bali, in Indonesia.

Tigri A Sumatra, in Indonesia, sono in corso le ricerche delle tigri che nelle ultime settimane hanno ucciso due persone. L’habitat delle tigri di Sumatra (nella foto), in pericolo di estinzione, sta scomparendo a causa della deforestazione, e questo sta rendendo più frequenti gli attacchi dei felini contro gli umani.