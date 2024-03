◆ “Quando si tratta di combattere il cambiamento climatico, molte strategie richiedono azioni relativamente piccole compiute da molte persone”, scrive New Scientist. Alcuni esempi di questo approccio sono l’installazione di pompe di calore in migliaia di case, l’uso dei veicoli elettrici o il passaggio a un’alimentazione per lo più vegetariana. Ma è possibile combattere il cambiamento climatico con progetti di dimensioni molto più grandi?

Un altro tipo di megaprogetto contro il cambiamento climatico è la creazione di isole artificiali per la produzione di energia. In questo caso siamo più vicini alla realizzazione. La Danimarca ha infatti già approvato la costruzione dell’isola artificiale di Vindø, nel mare del Nord. In generale, le isole artificiali dovrebbero raccogliere l’energia prodotta dai parchi eolici offshore. Con una rete adatta, potrebbero trasmettere l’elettricità verso più destinazioni. Anche in questo caso, però, il costo rappresenta un problema.