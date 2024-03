Il Siachen è il secondo ghiacciaio più lungo tra quelli situati alle medie latitudini, una categoria che esclude i ghiacciai dell’Antartide e della Groenlandia. Si estende per 75 chilometri, e nella parte alta dell’immagine è largo 3,5 chilometri.

L’alta risoluzione dell’immagine rivela diversi dettagli sulla superficie dei ghiacciai, come crepacci, laghetti e torrenti d’acqua di fusione. Le due macchie chiare in basso a destra sembrano essere blocchi di ghiaccio incastrati in una morena.