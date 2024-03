In passato i fratelli o le sorelle con diversi anni d’età di differenza erano rari, ma secondo uno studio del 2020 citato in un articolo dell’Atlantic ora stanno diventando più frequenti. Negli Stati Uniti dal 1967 al 2017 l’intervallo medio tra le nascite di fratelli o sorelle è aumentato di circa nove mesi. Oggi hanno in media 4,2 anni di differenza. Questa tendenza ha diverse spiegazioni, a partire dalle questioni economiche e lavorative che possono spingere a ritardare la scelta di avere un altro figlio, ma è anche un prodotto dell’evoluzione del concetto di famiglia in occidente e del fatto che oggi si cambia più facilmente partner anche dopo il primo figlio. Un periodo più lungo tra le nascite può giovare ai figli, soprattutto a quelli maggiori che così ricevono più attenzioni negli anni fondamentali per lo sviluppo, ma spesso aumenta il carico per i genitori che si trovano a crescere due figli in fasi della vita con esigenze molto diverse.