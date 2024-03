Dal 14 marzo tredici paesi dell’Africa occidentale, dalla Liberia al Burkina Faso, hanno avuto gravi difficoltà nei collegamenti internet a causa del danneggiamento di quattro cavi in fibra ottica sottomarini, riporta il sito The Cable. Il guasto è stato rilevato a cinque chilometri di profondità al largo di Abidjan, in Costa d’Avorio, fatto che farebbe pensare a una rottura dovuta all’attività sismica. Per riparare i cavi ci vorranno fino a cinque settimane.