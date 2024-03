Oltre che negli esseri umani e negli scimpanzé, la menopausa esiste solo in alcuni mammiferi marini, come le orche (nella foto), i beluga e i narvali. Uno studio pubblicato su Nature ha concluso che a parità di dimensioni il periodo fertile è simile tra le specie con e senza menopausa, ma le femmine di queste ultime vivono in media 40 anni in più. In una struttura sociale come quella delle orche, in cui le femmine restano a stretto contatto con i figli e i nipoti per tutta la vita, la menopausa è un vantaggio evolutivo perché le anziane non competono con le giovani per la crescita della prole e anzi le aiutano.