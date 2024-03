Negli ultimi sei mesi il governo brasiliano ha avviato una serie di inchieste su sospette attività di dumping della Cina, scrive il Financial Times. Le sovvenzioni di Pechino per vendere a prezzi molto bassi i prodotti che arrivano nel paese sudamericano riguardano vari settori, dai laminati alle soluzioni chimiche fino agli pneumatici. Le indagini sono scattate in seguito agli esposti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali brasiliane. La Cina è un partner commerciale fondamentale per il Brasile, che nel 2023 ha esportato nel paese asiatico merci per 104 miliardi di dollari e ne ha importate per 53 miliardi.