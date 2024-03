Lo scambio di merci sta rallentando in tutto il mondo, ma c’è un’eccezione, scrive Bloomberg: le esportazioni di prodotti cinesi in Messico. Nel 2023 erano aumentate del 35 per cento rispetto all’anno precedente, mentre a gennaio di quest’anno sono cresciute del 60 per cento. Secondo l’azienda di analisi di mercato Xeneta, questo è “oggi il flusso commerciale che cresce più rapidamente nel mondo”. Tra i motivi c’è soprattutto quello di evitare i dazi statunitensi sui prodotti cinesi: passando per il Messico, all’ingresso negli Stati Uniti si pagano i dazi agevolati dello United States-Mexico-Canada agreement, firmato nel 2020. ◆