◆ Ho letto la notizia sui sussidi offerti da Tokyo alle donne che vogliono congelare gli ovociti (Internazionale 1554). Ho quarantaquattro anni e non ho potuto avere figli per l’endometriosi, una malattia che colpisce una donna su tre e ha ricadute pazzesche sulla vita di chi ne soffre e delle persone che gli stanno intorno, quindi a ben vedere la maggioranza di noi, ma di cui si parla pochissimo (consiglio a tutti la serie tv Antonia con Chiara Martegiani). Viviamo in una società in cui il periodo fertile di una donna corrisponde appena all’inizio della sua faticosa realizzazione professionale, e in cui fare un figlio rappresenterebbe la stroncatura di qualsiasi altro progetto. Congelare i miei ovociti a venticinque anni mi avrebbe cambiato la vita o quantomeno mi avrebbe resa più serena. Come dimostra l’esperimento di Tokyo, moltissime giovani donne sentono questa esigenza. Affrontiamo in un dibattito aperto le implicazioni di questa pratica che si renderà sempre più necessaria e che può restituire a noi donne una parte della libertà che ci viene tolta ogni giorno.

Giovanna