Lo street artist Banksy ha confermato che il murale apparso il 18 marzo su un edificio di Hornsey road, nel nord di Londra, è opera sua. L’artista, la cui identità è sconosciuta, ha pubblicato su Instagram le immagini di prima e dopo il suo lavoro: dietro a un albero spoglio ha dipinto una macchia verde che ne rappresenta il fogliame, e accanto la figura di una donna che ha in mano uno spruzzatore a pressione. L’albero è un ciliegio di circa quarant’anni, in cattive condizioni, che il servizio giardini del comune sta cercando di tenere in vita. In pochi giorni centinaia di persone si sono affollate nel quartiere per vedere l’opera d’arte.