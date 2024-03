Vladimir Putin andrà in Cina a maggio per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, in quello che probabilmente sarà il primo viaggio all’estero del leader russo appena rieletto, scrive la Reuters. La Cina è stata l’unico paese insieme all’India e alla Corea del Nord a congratularsi con Putin dopo la riconferma al Cremlino per un nuovo mandato di sei anni. Mosca e Pechino non hanno confermato la notizia del viaggio, ma parlando alla stampa il giorno della rielezione Putin ha detto che Cina e Russia hanno una visione comune. Quest’anno i due paesi festeggiano il 75° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, scrive il Global Times, che sottolinea come l’amicizia tra Xi e Putin sia una garanzia di stabilità nei rapporti tra Mosca e Pechino.