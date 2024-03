In tutto il mondo le statistiche indicano un aumento di casi di oltre una decina di tumori prima dei cinquant’anni. Insieme alla crescita della popolazione globale, questo ha comportato un incremento di decessi di quasi il 28 per cento tra il 1990 e il 2019. Negli Stati Uniti, il cancro del colon-retto è diventato la principale causa di morte per tumore tra gli uomini sotto i 50 anni. Nelle giovani donne è diventata la seconda causa di morte per cancro. L’abbassamento dell’età dei pazienti rende più difficile il trattamento, dati i potenziali effetti a lungo termine della chemioterapia. A questo si aggiungono i problemi finanziari e sociali, come la capacità dei pazienti di lavorare e mantenere un tenore di vita accettabile durante e dopo il trattamento. Per comprendere le cause dell’aumento dei tumori precoci, scrive Nature, servono studi a lungo termine e di grandi dimensioni in tutto il mondo.