Il villaggio di Teluk, nell’estremità occidentale dell’isola di Giava, ha le spiagge più sporche dell’Indonesia, ma le tonnellate di rifiuti portate dalla marea dopo le forti piogge cadute negli ultimi giorni hanno sconvolto gli abitanti. L’Indonesia è uno dei paesi con più responsabilità nello spargimento dei rifiuti di plastica in mare. La maggior parte delle discariche di rifiuti organici e di plastica è stracolma, scrive il Guardian. In 280 città e distretti presi a campione nell’arcipelago indonesiano, nel 2022 sono stati prodotti in tutto 33 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui il 36 per cento non è finito nelle discariche.