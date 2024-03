“Chi ha ucciso Marielle Franco?”, è la domanda che molti brasiliani si fanno da sei anni. “Il 24 marzo il tribunale supremo federale ha annunciato l’arresto dei tre presunti mandanti dell’omicidio della consigliera comunale, attivista femminista e per i diritti delle persone lgbt Marielle Franco, avvenuto a Rio de Janeiro nel 2018”, scrive O Globo. La polizia federale ha arrestato l’ex capo della polizia civile di Rio, Rivaldo Barbosa, l’ex consigliere della corte dei conti locale, Domingos Brazão, e suo fratello, il deputato Chiquinho Brazão. Franco era stata uccisa insieme all’autista Anderson Gomes. L’ex consigliere comunale Marcelo Freixo, del Partito dei lavoratori, il 24 marzo ha dichiarato in un’intervista televisiva di non essere sorpreso del coinvolgimento di alti funzionari nell’omicidio di Franco: “Da tempo affermiamo che a Rio la criminalità, la polizia e la politica sono inestricabilmente legate”. ◆