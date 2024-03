L’Europa potrebbe aver trovato il modo per finanziare la fornitura di armi all’Ucraina usando i fondi russi in Europa congelati a causa delle sanzioni. Dopo mesi di discussioni, il 21 marzo i leader europei hanno approvato in linea di principio il piano della Commissione che prevede di destinare a Kiev gli interessi maturati sugli asset russi immobilizzati, per una cifra che dovrebbe arrivare a circa tre miliardi di euro. In questo modo non si toccherebbero i beni veri e propri, evitando vari problemi legali. Se la proposta sarà approvata, Kiev potrebbe ricevere i primi fondi già a luglio. “L’Europa sta cercando di evitare i rischi legati alla confisca dei beni russi”, scrive il sito ucraino Obozrevatel. “Perché se i miliardi del Cremlino fossero requisiti, Mosca avvierebbe subito azioni legali. E poi confischerebbe a sua volta i beni occidentali in Russia. Ma le esitazioni europee sono segno di debolezza. Perché prima o poi Putin nazionalizzerà comunque tutte le aziende occidentali attive nel suo paese”.