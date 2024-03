In Cina l’adattamento in otto puntate del romanzo di Liu Cixin Il problema dei 3 corpi , prodotto da Netflix, ha scatenato le proteste dei nazionalisti. Nonostante la piattaforma di streaming statunitense in Cina non sia accessibile, su Weibo (l’X cinese) il giorno dopo l’uscita della serie l’hashtag con il titolo era stato letto più di due miliardi di volte e commentato circa un miliardo e mezzo di volte. Il South China Morning Post scrive che il numero di download da BitTorrent, da cui si possono scaricare file audio e video gratis, ha superato quelli di serie di come Squid Game e Stranger things . Non tutti i commenti sono negativi, scrive il Global Times: qualcuno apprezza il fatto che una storia cinese diventi globale, ma tra le critiche molte sono le accuse di “americanizzazione” della trama e di denigrazione della storia cinese. Il romanzo di Liu Cixin parla della scoperta di una civiltà aliena sulla Terra e della lotta per sconfiggerla, con continui salti tra passato e presente. Nella scena iniziale, ambientata durante la rivoluzione culturale di Mao Zedong, si assiste a una “sessione di lotta”: l’umiliazione pubblica dei “nemici di classe”.