L’azienda Oji, specializzata in prodotti di carta, ha annunciato che da settembre smetterà di produrre pannolini per bambini e aumenterà la produzione di pannoloni per adulti. L’Oji, scrive il Japan Times, ha spiegato che la richiesta di prodotti per l’infanzia è calata drasticamente nel paese, dove nel 2023 il numero dei decessi è stato più del doppio di quello delle nascite. Al contrario la richiesta di prodotti sanitari per gli anziani è in aumento.