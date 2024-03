Il 27 marzo Bangkok ha compiuto un passo decisivo verso la legalizzazione dei matrimoni tra persone omosessuali, dopo che la camera dei rappresentanti ha approvato a larga maggioranza il relativo progetto di legge. Il testo dovrà ora avere il via libera del senato ed essere promulgato dal re. In caso di esito positivo, la Thailandia diventerebbe il primo paese del sudest asiatico e il terzo in Asia, dopo Taiwan e il Nepal, a riconoscere i matrimoni omosessuali.