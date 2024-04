Colera Secondo le Nazioni Unite dall’inizio del 2024 in Somalia sono stati registrati quasi 4.400 casi di colera, molti più che negli anni precedenti. Le vittime sono state 54, di cui il 60 per cento bambini di meno di cinque anni.

Esplosivi Le vecchie bombe inesplose non diventano meno pericolose con il passare del tempo. “Uno studio sulle granate della seconda guerra mondiale ha dimostrato che uno degli esplosivi di cui sono composte sta diventando più sensibile agli impatti”, scrive New Scientist. Si tratta dell’amatolo, una miscela di tritolo e nitrato d’ammonio sviluppata durante la prima guerra mondiale e ancora in uso. Gli ordigni inesplosi sono un problema che riguarda molte parti del mondo. Oltre a inquinare l’ambiente con il rilascio di sostanze tossiche, le bombe e i proiettili di artiglieria (nella foto) sepolti nel suolo o nei fondali marini rappresentano una minaccia per le persone. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Royal Society Open Science.