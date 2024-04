◆ Ho letto con interesse l’articolo dello psichiatra Richard Friedman. In generale concordo con il concetto espresso dall’autore, immedesimandomi sia come paziente sia come terapeuta. Nel primo caso ho sempre avuto il timore di diventare “dipendente”, anche se riconosco che è necessario stabilire una sana e consapevole forma di “dipendenza” tra paziente e terapeuta. Nel secondo caso, in qualità di terapeuta, il mio approccio che definisco ibrido (cognitivo comportamentale e gestaltico) mi porta a favorire il più possibile l’autonomia e l’indipendenza dei pazienti. Non amo le terapie lunghe e dopo alcuni incontri (otto–dodici) propongo di variare la frequenza delle sedute da una alla settimana a una ogni quindici giorni. Ovviamente non è una regola fissa e la mia proposta di dilatare gli incontri varia da caso a caso, dalla persona e dalle tematiche che emergono. Questa modalità mi dà la possibilità di mantenere la relazione su un piano confidenziale ma professionale, e mai amicale. Inoltre mi permette di osservare il cambiamento avvenuto nel paziente, in me come terapeuta e nella relazione tra noi. Riesco a farlo solo da una metaposizione e con l’aiuto del mio supervisore.

Angelo Stera