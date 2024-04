L’abbondante pioggia caduta al Woburn safari park, un parco zoologico nel Regno Unito, ha formato un grande stagno nello spazio occupato dagli orsi bruni. Il custode Tommy Babbington ha avuto un’idea per farli divertire: ha messo un pedalò a forma di cigno nell’acqua. “L’orso bruno è il più diffuso nelle foreste del Nordamerica”, ha spiegato la Bbc, “una zona dov’è improbabile trovare gigantesche imbarcazioni di plastica”. Eppure agli orsi il pedalò è piaciuto molto, e hanno cominciato a salirci sopra per giocare. “Cerchiamo sempre d’inventare modi per arricchire l’habitat degli animali con nuovi stimoli”, ha detto Babbington.