Astronomia Il pianeta lhs 3844b (nell’immagine) potrebbe avere una faccia perennemente illuminata e l’altra sempre al buio. Questa condizione potrebbe essere comune tra gli esopianeti che orbitano molto vicino alla loro stella, ma il caso di lhs 3844b è il primo in cui è stata provata in modo convincente. Lo studio è uscito su The Astrophysical Journal.