La privazione del sonno potrebbe far sentire le persone più vecchie. Uno studio uscito su Proceedings of the Royal Society B e condotto dal Karolinska institute, in Svezia, ha chiesto a 429 persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni quanto avessero dormito negli ultimi 30 giorni e quale fosse la loro età percepita. Chi riportava carenza di sonno aggiungeva in media 0,23 anni alla propria età oggettiva per ogni notte di sonno insufficiente, mentre chi dormiva bene si sentiva più giovane di 5,81 anni.